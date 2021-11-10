Alt liglerden haberler (09.11.2021)

A.GÜCÜ'NÜN DERDİYOK!



Zirveye kurulan Ankaragücü'nde Eren Derdiyok, takımın skor yükünü sırtlıyor. Ümraniye karşısında üç maçlık gol orucuna son veren 33 yaşındaki oyuncu, 8. kez ağları sarstı. Eren, Kocaelisporlu Ndlovu'nun ardından gol krallığında ikinci sırada yer alıyor.



HEDEFİ LA LIGA

Bursaspor'da forma giyen İsmail Yüksek, "Hayalim Bursa'da şampiyonluk. Avrupa'da da forma giymek isterim. La Liga'nın stilime uygun olduğunu düşünüyorum" dedi. F.Bahçe'den kiralanan İsmail, 8 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı.



2. LİG SÜRÜYOR FUTBOLDA



TFF 2. Lig'in 12. hafta karşılaşmaları bugün oynanacak. Kırmızı ve Beyaz Grup, toplamda 19 karşılaşmaya sahne olacak. Mücadelelerin tamamı 13.00'te oynanacak. Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta ise Hekimoğlu zirvede yer alıyor.



MİLLİ ARA İLAÇ OLDU!



Art arda dört yenilgi alan Altınordu, savunma performansıyla alarm veriyor. 12 maçta 25 tane gol yiyen İzmir ekibi, kalesinde en fazla gol gören takım oldu. Altınordu'da bireysel hatalardan dert yanan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli maç arasında toparlanarak yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi