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Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Manisa FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 11:16 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 11:19
Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor. Manisa FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Kocaelispor maçı 5 Aralık Pazar günü saat 13:30'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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