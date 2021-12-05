Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

👉 MANİSA FK - KOCAELİSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

TFF 1. Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor. Manisa FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Kocaelispor maçı 5 Aralık Pazar günü saat 13:30'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.