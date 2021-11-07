Kocaelispor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kocaelispor - Bursaspor maçı 7 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu mücadele Kocaeli'de, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

KOCAELİSPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Bursaspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KOCAELİSPOR - BURSASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Kocaelispor - Bursaspor maçının hakemi Kutluhan Bilgiç olacak. Bilgiç'in yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Murat Temel yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Çağatay Lakot görev alacak.