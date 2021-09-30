Kocaelispor İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek.
Kocaaeli Stadyumu'nda Kocaelispor sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
10 puanla ligin 8. sırasında bulunan Kocaelispor,7 puanla 13. sırada yer alan İstanbulspor'u seyircisi önünde mağlup edip çıkışa geçmek istiyor.
İstanbulspor da deplasmanda kazanarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.
KOCAELİSPOR İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Kocaelispor İstanbulspor arasında 2 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan zorlu karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
İŞTE TFF 1. LİG 8. HAFTA PROGRAMI
1 Ekim Cuma:
20.00 Altınordu-Menemenspor (Aziz Kocaoğlu)
2 Ekim Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)
16.00 Balıkesirspor-Gençlerbirliği (Balıkesir Atatürk)
19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)
19.00 Kocaelispor-İstanbulspor (Kocaeli)
3 Ekim Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)
16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Manisa (Eyüp)
19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)