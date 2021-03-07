Ümit Şengül: Giresunspor hak ettiği yerde bitirecek

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, maç boyunca oyunu mümkün olduğunca önde oynamaya çalıştıklarını ve rakibi hataya zorladıklarını aktardı.

Recep Uçar, ilk yarıda oyun planlarının işlediğinin altını çizerek, "Bugün lider GZT Giresunspor ile oynadığımız ve kazandığımız maçtan dolayı öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçtan önceki planımız, rakibi kendi yarı sahasında önde baskıyla tutabildiğimiz kadar tutup, orada kazandığımız toplarla sonuca gitmek, oyunu mümkün olduğunca önde oynayabilmek ve rakibi hataya zorlamaktı. Çünkü Giresunspor topu ön tarafa getirdiğinde etkili olabilecek oyunculara sahipti. Neticede devreye 2-0 önde girebilirdik ancak uzatmada yediğimiz golle ilk yarıyı 2-1 üstün kapattık." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda da iyi bir oyun oynadıklarını belirten Uçar, "İkinci yarı futbolculardan isteğimiz, oyunu kesinlikle kendi yarı sahamızda kabul etmemekti. Baktığımızda ikinci yarıda oyunu mümkün olduğunca önde oynayan, pozisyona giren, üreten bir takımdık. Altay maçını saymazsak 12 maçta 1 gol yemiş Giresunspor takımına bugün 3 tanesi sayılan, 1'i ofsayttan, 1'i faulden iptal edilen 5 gol atabilmek bizim adımıza mutluluk vericiydi." diye konuştu.

Sezonun ikinci yarısındaki 8. maçlarını oynadıklarını hatırlatan Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"İkisinde mağlup olduk ama biz bu 8 maçın hiçbirinde oyun olarak kaybetmedik. Oyun olarak da skor olarak da galibiyeti hak ettik. Bundan sonraki süreçte içten içe bir takım hayaller kurmaya devam edeceğiz. Ortada alınabilecek 27 puan var. Biz bu 27 puanın tamamına talibiz. İnşallah bundan sonraki süreçte kazanmak için oynayıp, bunun için gerekli özveriyi, stratejiyi, doğru planı ortaya koyan bir Ümraniyespor izletmek istiyoruz. Maçtan önceki taktiksel planları, stratejileri çok doğru uygulayan, bunun için çok ciddi efor sarf eden, yüreğini ortaya koyan bütün oyuncularımı da tebrik ediyorum."

ŞENGÜL: "GİRESUNSPOR SEZON BİTTİĞİNDE HAK ETTİĞİ YERDE OLACAK"

GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, bugün aldıkları yenilgiye rağmen Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını belirtti.

Bireysel hatalar yaptıklarını vurgulayan Şengül, "Rakiplerin puan kaybettiği bir haftada kazanıp arayı açmayı çok arzu ediyorduk. Ancak istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Her şey istediğimiz gibi başladı aslında. Fena oynamıyorduk ama maçın bana göre kırılma anı, hakemin faul olan bir pozisyonda oyunu devam ettirmesi sonrası yediğimiz gol. Bu bütün düzenimizi bozdu." şeklinde konuştu.

Ümit Şengül, rakibin oyununa karşılık verebilmeleri gerektiğine dikkati çekerek, şu görüşlerini aktardı:

"Hakem kötü yönetse de ona karşı önlem alıp, maçları çevirmeyi bilmeliyiz. Çünkü hedefimiz var. Hakeme veya rakibe teslim olmayacağız. Maçı çevirmemiz lazımdı, çeviremedik. Daha önce çok geriye düştüğümüz maç oldu ama çevirmesini bildik. Şimdi önümüzde Bandırmaspor maçı var. Bu maçı alıp yolumuza devam edeceğiz. Biz sezon sonunda bu takımı Allah'ın izniyle Süper Lig'de göreceğimize yürekten inanıyoruz. Bugün cezalı oyuncularımız vardı, onları da aradık açıkçası ama her şeye rağmen mücadelemize devam edeceğiz. Yolun sonunda Süper Lig'e ulaşan takım olacağız inşallah."

Bir basın mensubunun, üst üste alınan ikinci mağlubiyetin takımı olumsuz etkileyip etkilemediğine dair sorusune Şengül, "İnanmış bir oyuncu grubu var. Bugün kötü oynamış olabiliriz ama inanmış bir oyuncu grubu, yönetim, şehir var. Bu takım bir çok şeyi başardı. Ligde kırılmamış rekoru kıran da bu çocuklar. Bundan sonraki süreçte de bunu yapacaklardır, inancımız tam. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Hiçbir endişemiz de yok. Bu takımla çok güzel şeyler yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta eksiklerimizin de katılımıyla tekrar aynı ritmi yakalayıp, yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Giresunspor sezon bittiğinde hak ettiği yerde olacak." yanıtını verdi.