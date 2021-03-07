Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor Giresunspor 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında sahasında lider 'u konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Glumac, Mayi ve kaydetti. Üst üste ikinci maçından mağlup ayrılan Giresunspor'un tek golünü attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 15:49
Ümraniyespor Giresunspor 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de 25. hafta karşılaşmasında , 'u konuk etti. 'nda oynanan mücadele, Ümraniyespor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Glumac, 43. dakikada Mayi ve 69. dakikada attı. Giresunspor'un tek sayısını ise 45. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Ümraniyespor, 34 puanla 10. sırada yer aldı. 2 haftadır kazanamayan ve mağlup olan Giresunspor ise 53 puanla liderliğini sürdürdü.

Ümraniyespor, gelecek hafta deplasmanına gidecek. Giresunspor ise 'u ağırlayacak.

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