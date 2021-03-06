Haberler TFF 1.Lig Samsunspor - Adana Demirspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 25. haftasında sahasında 'u konuk etti. 'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 21:07
Samsunspor - Adana Demirspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan 25. hafta karşılaşması ile devam etti.

Günün saat 19.00'da başlayan karşılaşmasında , 'u konuk etti.

'nda oynanan mücadele, Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada ve 80. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 2. kez kazanan Adana Demirspor, puanını 45'e yükseltti ve 4. sırada yer aldı. 2 haftadır kazanamayan Samsunspor ise 50 puanla 2. sırada kaldı.

Samsunspor, gelecek hafta deplasmanına konuk olacak. Adana Demirspor ise 'u ağırlayacak.

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