Samsunspor - Adana Demirspor: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 25. hafta karşılaşması ile devam etti.

Günün saat 19.00'da başlayan karşılaşmasında Samsunspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

Samsun 19 Mayis Stadyumu'nda oynanan mücadele, Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Dibba ve 80. dakikada Emircan Altıntaş kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 2. kez kazanan Adana Demirspor, puanını 45'e yükseltti ve 4. sırada yer aldı. 2 haftadır kazanamayan Samsunspor ise 50 puanla 2. sırada kaldı.

Samsunspor, gelecek hafta Altınordu deplasmanına konuk olacak. Adana Demirspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

