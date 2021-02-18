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'nın 33 bin kişilik yeni stadı maçıyla açılıyor!

Son dakika haberleri... TFF 1. Lig ekiplerinden ile 'un ortak kullanacağı , Demirspor'un 'la karşılaşacağı maçla açılıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:52
Adana'nın 33 bin kişilik yeni stadı Altay maçıyla açılıyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 33 bin kişilik , yarın törenle hizmete girecek. Merkez ilçesinde, TOKİ tarafından inşaatına 2014'te başlanan, ve standartlarına göre inşa edilen Yeni Stadı, kapılarını açacak.

Statta yarın düzenlenecek açılış törenine, Cumhurbaşkanı canlı bağlantıyla katılacak. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı ile AK Parti Sözcüsü ve diğer ilgililerin de katılması bekleniyor.

Açılış töreninin ardından Yeni Adana Stadı'ndaki ilk maç, TFF 1. Lig'in 22. haftası kapsamında saat 19.00'da ile arasında oynanacak.


KOLTUK RENKLERİ ADANA DEMİRSPOR VE ADANASPOR'U SİMGELİYOR

Her ayrıntı düşünülerek inşa edilen Yeni Adana Stadı'nda, tribün koltuklarının renkleri kentin iki köklü kulübünü simgeliyor. Koltukların yarısı Adana Demirspor'un "mavi-lacivert", diğer yarısı da 'un "turuncu-beyaz" renklerinden oluşuyor.

Stat, 33 bin seyirci kapasiteli olmasının yanı sıra sosyal donatılar, 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünleriyle dikkati çekiyor. Çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğindeki stat, mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği, 172 kişilik engelli bölümü ve 172 refakatçi koltuğuyla hizmet veriyor.

Ayrıca, 9 engelli, 34 erkek, 34 kadın tuvaletinin, kadın ve erkekler için ayrı ayrı mescidin, sporcu ve hakemler için 2 rahatlama havuzu ve masaj odalarının yer aldığı stattan 46 branşta faaliyet gösteren spor kulüpleri faydalanabilecek.

Stadın etrafında, 431'i kapalı, toplam 1444 araçlık otopark da hizmet verecek.




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