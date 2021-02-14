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Adana Demirspor 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 21. haftası Adana derbisine sahne oldu. ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geldiği mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Müsabakanın son anlarına 2-1 geride giren Adana Demirspor 90+4. dakikada bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi ve zorlu maç beraberlikle sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 21:10
Adanaspor Adana Demirspor 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 21. haftasında ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve nefesleri kesen mücadele 90+4. dakikada gelen golün ardından 2-2 sona erdi.

Adana Demirspor, 4. dakikada 'ın penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Adanaspor, Keleş'in 55 ve 'in 75. dakikalarda attığı gollerle üstünlüğü yakaladı. Maç bu skorla bitecek derken, 90+4. dakikada sahneye çıktı ve attığı golle takımına 1 puanı getirdi.

Adana Demirspor'a karşı 6 maçtır kazanamayan Adanaspor, puanını 25'e yükseltti. Ligdeki iki maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor ise puanını 35 yaptı. Adanaspor, gelecek hafta 'ya konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında 'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR
3'üncü dakikada Adana Demirspor'da , ceza sahası içerisinde Yunus'a topu gönderdi. Yunus'un kaleci Karacic tarafından düşürülmesiyle Adana Demirspor penaltı kazandı. Penaltı vuruşu için topun başına gelen Hasan Kılıç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

25'inci dakikada Kaan'ın köşe vuruşunda top defanstan geri döndü. Topu önünde bulan sert vurdu, Kaleci Karacic topu kornere çeldi.

44'üncü dakikada Adana Demirspor'da 'nin ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Adana derbisinin ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle son buldu.

54'üncü dakikada Adanaspor'da , soldan ceza sahasına topu ortaladı. Kaleci 'ın elinden dönen topla buluşan Ergin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

59'uncu dakikada 'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Karacic topu yumruklayarak kornere gönderdi.

65'inci dakikada Ezeh'in yerden pasıyla buluşan Sinan sert bir vuruş yaptı. Kaleci Karacic topu uzaklaştırdı.

75'inci dakikada soldan Tarık'ın geri pasında top Ozogovic'in önünde kaldı. Ceza sahasına kadar ilerleyen Ozogovic yerden pasıyla topu Ömer'e yolladı. Ömer düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

90+3'üncü dakikada Rassoul'un sağdan pasında yükselen Rangel kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana derbisi, 2-2'lik eşitlikle son buldu.

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