Adanaspor Adana Demirspor 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve nefesleri kesen mücadele 90+4. dakikada gelen golün ardından 2-2 sona erdi.

Adana Demirspor, 4. dakikada Hasan Kılıç'ın penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Adanaspor, Ergin Keleş'in 55 ve Ömer Çiçek'in 75. dakikalarda attığı gollerle üstünlüğü yakaladı. Maç bu skorla bitecek derken, 90+4. dakikada Rangel sahneye çıktı ve attığı golle takımına 1 puanı getirdi.

Adana Demirspor'a karşı 6 maçtır kazanamayan Adanaspor, puanını 25'e yükseltti. Ligdeki iki maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor ise puanını 35 yaptı. Adanaspor, gelecek hafta Altınordu'ya konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Altay'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Adana Demirspor'da Süleyman Koç, ceza sahası içerisinde Yunus'a topu gönderdi. Yunus'un kaleci Karacic tarafından düşürülmesiyle Adana Demirspor penaltı kazandı. Penaltı vuruşu için topun başına gelen Hasan Kılıç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

25'inci dakikada Kaan'ın köşe vuruşunda top defanstan geri döndü. Topu önünde bulan Pa Dibba sert vurdu, Kaleci Karacic topu kornere çeldi.

44'üncü dakikada Adana Demirspor'da Traore'nin ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Adana derbisinin ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle son buldu.

54'üncü dakikada Adanaspor'da İsmail, soldan ceza sahasına topu ortaladı. Kaleci Zubas'ın elinden dönen topla buluşan Ergin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

59'uncu dakikada Sinan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Karacic topu yumruklayarak kornere gönderdi.

65'inci dakikada Ezeh'in yerden pasıyla buluşan Sinan sert bir vuruş yaptı. Kaleci Karacic topu uzaklaştırdı.

75'inci dakikada soldan Tarık'ın geri pasında top Ozogovic'in önünde kaldı. Ceza sahasına kadar ilerleyen Ozogovic yerden pasıyla topu Ömer'e yolladı. Ömer düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

90+3'üncü dakikada Rassoul'un sağdan pasında yükselen Rangel kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana derbisi, 2-2'lik eşitlikle son buldu.