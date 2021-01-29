Haberler TFF 1.Lig Bal-kes şov yaptı

Bal-kes şov yaptı

, Özgen, , ve ’la 6 aylık sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50
Bal-kes şov yaptı

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra şov yapan 'da imzalar devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, dün de daha önce takımın formasını giyen Özgen (34) ve 'la (32) sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. ekibinin 'den David (29) ve 'dan 'u da (23) sezon sonuna kadar renklerine bağladığı ifade edildi.

63 MAÇTA 23 GOLÜ VAR
Balıkesır'de 2016- 2019 yılları arasında forma giyen Abdülkadir, 63 karşılaşmada 23 gol ve 6 asistlik performans göstermişti. 2019'da kırmızı- beyazlı ekipte ter döken İbrahim ise 12 maçta 1 kez ağları sarstı. Deniz Kılınç sezonun ilk yarısında 16 maçta 1 golle oynarken; ise sadece 1 maçta forma giyebildi.

4 oyuncuya imza attıran , toplamda 10 ismi transfer etti.

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