Bal-kes şov yaptı

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra şov yapan Balıkesirspor'da imzalar devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, dün de daha önce takımın formasını giyen Abdülkadir Özgen (34) ve İbrahim Halil Çolak'la (32) sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Balıkesir ekibinin Sancaktepe FK'den David Deniz Kılınç (29) ve Bursaspor'dan Sedat Dursun'u da (23) sezon sonuna kadar renklerine bağladığı ifade edildi.

63 MAÇTA 23 GOLÜ VAR

Balıkesır'de 2016- 2019 yılları arasında forma giyen Abdülkadir, 63 karşılaşmada 23 gol ve 6 asistlik performans göstermişti. 2019'da kırmızı- beyazlı ekipte ter döken İbrahim ise 12 maçta 1 kez ağları sarstı. Deniz Kılınç sezonun ilk yarısında 16 maçta 1 golle oynarken; Sedat ise sadece 1 maçta forma giyebildi.

4 oyuncuya imza attıran Balıkesir, toplamda 10 ismi transfer etti.