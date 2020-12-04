TFF 1. Lig: Bursaspor - Ümraniyespor: 1-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

TFF 1'inci Lig'in 12'nci hafta mücadelesinde Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ağırladı.

Konuk ekip Alim Öztürk, Tomislav Glumac ve Moussa Sow'un golleriyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, Bursa ekibinin tek golünü Emirhan Aydoğan kaydetti.



MAÇTAN DAKİKALAR



Tempolu başlayan karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Bereket Sigorta Ümraniyespor'dan geldi. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen topa Zivkovic'in yaptığı kafa vuruşu sonrası, kaleci Ataberk üzerine gelen meşin yuvarlağa kontrol etti.



Konuk ekip, 39'uncu dakikada gole çok yaklaştı. Gomis'in ceza alanı girerek pasını yayın ilerisinde hazır bekleyen Mayi'ye aktardı, Mayi'nin kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta kaleci Ataberk topu güçlükle kornere çeldi.



Berket Sigorta Ümraniyespor, 45+1'inci dakikada bulduğu golle öne geçti. Alaaddin Okumuş'un kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte kimsenin müdahale edemediği topa arka direkte hazır bekleyen Alim Öztürk kale ağzında kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



Konuk ekip, ikinci yarının hemen başında gole yaklaştı. 49'uncu dakikada gelişen atakta ceza sahası içerisinde Zivkovic'in vuruşunda kaleci Ataberk topu çeldi, pozisyonun devamında kale ağzında bu kez Bentley topa dokunurken Ataberk bu topu da kurtararak, tehlikeyi önledi.



Bereket Sigorta Ümraniyespor farkı 2'ye çıkardı. 51'inci dakikada gelişen hızlı konuk ekip atağında savunma arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Zivkovic vuruşunu yaptı, kaleci Ataberk son andaki müdahalesiyle topu kornere çeldi. 52'inci dakikada Alaaddin Okumuş'un kullandığı köşe vuruşu sonrası Tomislav Glumac yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-2.



Rakip kalede baskısını artırmak isteyen Bursaspor, 63'üncü dakikada gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Ali Akman'ın sol çaprazdan yakın direğe yaptığı vuruşta kaleci Ahmet Eyüp topa sahip oldu.



Ceza sahası çizgisinin yakınlarında Alaaddin Okumuş'un kullandığı serbest vuruşta, soluna gelen topu kaleci Ataberk kornere çeldi.



Bursaspor, golü buldu. 77'nci dakikada Emirhan Aydoğan'ın ceza sahası çizgisi yakınından kullandığı serbest vuruş sonrası top ağlarla buluştu: 1-2.



82'nci dakikada tek paslarla hızlı atağa çıkan konuk ekipte Okan Derici'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Moussa Sow, kaleci Ataberk'i de geçerek boş ağlara topu gönderdi: 1-3.



Karşılaşma bu skorla sona erdi.