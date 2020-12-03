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Altay Başkanı corona virüse yakalandı

Altay Başkanı ’nun corona virüs testi pozitif çıktı. Siyah-beyazlı kulüp Ekmekçioğlu'nun tedavisine başlandığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 17:36
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu corona virüse yakalandı

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da başkan 'nun coronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Konuyla alakalı gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Hastanede müşahede altında bulunan başkanımızla ilgili tüm sağlık protokolleri titizlikle uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Altay'da geçen ekim ayında teknik direktör ve 24 futbolcu dahil toplam 34 kişide coronavirüs tespit edilmişti.

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