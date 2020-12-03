Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu corona virüse yakalandı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun coronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Konuyla alakalı gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Hastanede müşahede altında bulunan başkanımızla ilgili tüm sağlık protokolleri titizlikle uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.



Altay'da geçen ekim ayında teknik direktör Yücel İldiz ve 24 futbolcu dahil toplam 34 kişide coronavirüs tespit edilmişti.

Başkanımız Sn. @ozgurekmekciogl'nun COVID-19 test sonucu hakkında bilgilendirme pic.twitter.com/QCi2yWr1be — Altay Spor Kulübü #İlkGündenBeri (@AltaySporKulubu) December 3, 2020