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1. ekibi Bandırmaspor'da pozitif futbolcu sayısı 12 oldu

1. 'de mücadele eden Bandırmaspor iki futbolcusunun corona virüsünü yendiğini açıkladı. Kırmızı beyazlı ekip ayrıca bir futbolcusunun test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu ve pozitif sayı 12 oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 23:26 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 23:27
TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'da pozitif futbolcu sayısı 12 oldu

1. 'de mücadele eden Bandırmaspor'da corona virüse yakalanan iki futbolcunun testleri negatife dönerken bugün yapılan testlerde bir futbolcunun daha pozitif çıkması ile pozitif olan futbolcu sayısı 12 oldu.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da bu hafta deplasmanda oynanacak maçı hazırlıkları sürerken, yapılan testler sonucunda Covid-19'a yakalanan futbolcu sayısı da arttı. Bordo-beyazlılarda corona virüse yakalanan futbolculardan ikisi sağlığına kavuşurken bugün yapılan yeni testlerde bir futbolcunun daha pozitif çıkması ile pozitif futbolcu sayısı 12 oldu. Bordo-beyazlı camiada 6 personelin de test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.

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