Haberler TFF 1.Lig Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ın corona virüs testi pozitif çıktı

Teknik Direktörü ’ın corona virüs testi pozitif çıktı

1. Lig ekiplerinden 'da ’ın corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sağlam'ın semptomatik belirtiler gösterdiği ve izolasyon sürecinde olduğu belirtildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 18:55 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 18:55
Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ın corona virüs testi pozitif çıktı

1. Lig ekiplerinden 'un başı corona virüsü pandemisinden dolayı dertte. Neredeyse kadrodaki tüm futbolcuların yakalandığı corona virüsüne ve 'ın da yakalandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal ve Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın semptomatik belirtiler göstermesi neticesinde yapılan testlerinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Tedavilerine ve ev izolasyonlarına hemen başlanan ve genel sağlık durumları iyi olan Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçtiğimiz günlerde semptomatik belirtiler neticesinde yapılan testleri sonucunda Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Başkanımız Yüksel Yıldırım ve Başkan Yardımcımız Erkanat'ın ev izolasyonları ve tedavileri devam etmekte, genel sağlık durumları ise iyi seyretmektedir. Yine aynı tarihte testi pozitif çıkan Samsunspor Kulübü Basketbol Şubemizin Başkanı Jasper Yıldırım ise tamamen iyileşmiş ve herhangi bir belirtisi kalmamıştır. Tüm başkan ve yöneticilerimize acil şifalar ve sağlıklı geri dönüşler diliyoruz."

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