Samsun'dan tek atış

TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor, dün deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. Geçen hafta evinde İstanbulspor'a 3-0 yenilerek taraftarını şok eden kırmızı- beyazlı takım, 22'inci dakikada İlyas Kubilay Yavuz'un attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı böyle bitti.

DIŞARDA İLK KEZ

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da yakaladığı fırsatlardan yararlanamayınca 90 dakika 1-0 Samsunspor lehine sonuçlandı. Deplasmandaki ilk galibiyetini alan Karadeniz temsilcisi, puanını 11'e yükseltip maç fazlasıyla 4'üncü sıraya çıktı. Henüz galibiyeti olmayan Es-Es ise 3 puanla 16. sırada...