Haberler TFF 1.Lig Samsun'dan tek atış

'dan tek atış

deplasmanında ’ın attığı golle galibiyete ulaşan kırmızı-beyazlılar 11 puana yükseldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 00:49 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Samsun'dan tek atış

1. Lig'in iddialı takımlarından , dün deplasmanda karşılaştığı 'u 1-0 mağlup etti. Geçen hafta evinde İstanbulspor'a 3-0 yenilerek taraftarını şok eden kırmızı- beyazlı takım, 22'inci dakikada Yavuz'un attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı böyle bitti.

DIŞARDA İLK KEZ

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da yakaladığı fırsatlardan yararlanamayınca 90 dakika 1-0 Samsunspor lehine sonuçlandı. Deplasmandaki ilk galibiyetini alan temsilcisi, puanını 11'e yükseltip maç fazlasıyla 4'üncü sıraya çıktı. Henüz galibiyeti olmayan Es-Es ise 3 puanla 16. sırada...

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