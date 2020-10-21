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Keçiören fırtınası

’yı tek golle geçen Keçiören, puanını 13’e çıkarttı ve maç fazlasıyla zirveye yükseldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 20:47 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Keçiören fırtınası

1. Lig'in 6. haftasında Ankara , Bandırmaspor'u ağırladı. Mücadeleden 'lık galibiyetle ayrılan başkent ekibi, puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunun sahibi oldu. Mücadeleye iyi başlayan eflatun-beyazlılar, 14'te Barış Alper'le öne geçti: 1-0.

DUVARI AŞAMADI

Devre bu şekilde sona ererken; konuk ekip, özellikle son anlarda eşitliği sağlamak için fırsat aradı. Rakibin defansını aşamayınca mücadele 1-0'lık Keçiörengücü üstünlüğüyle sona erdi. Ümraniye'nin ardından 'yı da geçen başkent ekibi, 13 puanla zirveye çıktı. Bandırma ise 5 puanda kaldı.

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