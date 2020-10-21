Keçiören fırtınası

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor'u ağırladı. Mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan başkent ekibi, puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunun sahibi oldu. Mücadeleye iyi başlayan eflatun-beyazlılar, 14'te Barış Alper'le öne geçti: 1-0.

DUVARI AŞAMADI

Devre bu şekilde sona ererken; konuk ekip, özellikle son anlarda eşitliği sağlamak için fırsat aradı. Rakibin defansını aşamayınca mücadele 1-0'lık Keçiörengücü üstünlüğüyle sona erdi. Ümraniye'nin ardından Bandırma'yı da geçen başkent ekibi, 13 puanla zirveye çıktı. Bandırma ise 5 puanda kaldı.