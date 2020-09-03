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03 Eylül 2020, Perşembe
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Fenerbahçeli Cenk 'da

Fenerbahçeli Cenk Adanaspor'da

altyapısından yetişen , 'a transfer oldu. Sarı lacivertlilerin oyuncunun kontratına satın alma opsiyonu koydu.

Çukurova ekibi, 'den 'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. 19 yaşındaki 1.92 boyundaki stoper için bonservis bedeli ödenmedi.

Fenerbahçe'nin kontrata geri satın alma opsiyonu koyduğu öğrenildi.

Cenk geçen sezon U19 Elit Ligi'nde 24 maça çıkıp, 2 kez fileleri sarsmıştı.

  1. 3.9.2020
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