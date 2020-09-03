Kevin Boli Samsunspor'da - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Kevin Boli Samsunspor'da

'da

Kevin Boli Samsunspor'da

, Cluj’dan ’yi 700 bin euro karşılığında etti. 29 yaşındaki stoper alacaklarından vazgeçti.

Yeni sezona bomba gibi bir kadroyla giren , son transferini Cluj'dan yaptı.

29 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper , 700 bin euro'ya kadroya katıldı. Dün takım arkadaşlarıyla vedalaşan tecrübeli futbolcunun alacaklarını bıraktığı öğrenildi. Boli'nin üç aylık maaşından ve hak ettiği primlerinden vazgeçtiği öğrenildi.

  1. 3.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kevin Boli Samsunspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA