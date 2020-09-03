Kevin Boli Samsunspor'da

Yeni sezona bomba gibi bir kadroyla giren Samsunspor, son transferini Cluj'dan yaptı.

29 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Kevin Boli, 700 bin euro'ya kadroya katıldı. Dün takım arkadaşlarıyla vedalaşan tecrübeli futbolcunun alacaklarını bıraktığı öğrenildi. Boli'nin üç aylık maaşından ve hak ettiği primlerinden vazgeçtiği öğrenildi.