Samsunspor, Cluj’dan Kevin Boli’yi 700 bin euro karşılığında transfer etti. 29 yaşındaki stoper alacaklarından vazgeçti.
Yeni sezona bomba gibi bir kadroyla giren Samsunspor, son transferini Cluj'dan yaptı.
29 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Kevin Boli, 700 bin euro'ya kadroya katıldı. Dün takım arkadaşlarıyla vedalaşan tecrübeli futbolcunun alacaklarını bıraktığı öğrenildi. Boli'nin üç aylık maaşından ve hak ettiği primlerinden vazgeçtiği öğrenildi.
- 3.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kevin Boli Samsunspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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