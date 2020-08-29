Altınordu gözünü Ahmet Dereli'ye çevirdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da transfer çalışmaları devam ediyor. İzmir ekibinin 27 yaşındaki hücum oyuncusunun transferinde son aşamaya geldiği belirtildi.
Transfer döneminde kanat oyuncusu Ahmet İlhan'la sözleşme imzalayıp Yeni Malatyaspor'dan orta saha Mustafa Eskihellaç'la el sıkışan Altınordu, gözünü Ahmet Dereli'ye çevirdi. Haftalardır 27 yaşındaki forvetle ilgilenen kırmızı-lacivertlilerin transferde son aşamaya geldiği bildirildi. Ahmet'in de Altınordu'da oynamak istemesi yönetimin elini güçlendirdi. Altınordu'nun Ahmet için geri sayıma geçtiği ve transferin yeni haftada resmiyet kazanacağı vurgulandı. Ahmet Dereli geçen sezon Adanaspor'da 27 resmi maçta 5 kez fileleri sarstı.
- 29.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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