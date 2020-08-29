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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Altınordu gözünü Ahmet Dereli'ye çevirdi

gözünü 'ye çevirdi

Altınordu gözünü Ahmet Dereli'ye çevirdi

1. Lig ekiplerinden 'da çalışmaları devam ediyor. ekibinin 27 yaşındaki hücum oyuncusunun transferinde son aşamaya geldiği belirtildi.

döneminde kanat oyuncusu Ahmet İlhan'la sözleşme imzalayıp 'dan orta saha Mustafa Eskihellaç'la el sıkışan , gözünü 'ye çevirdi. Haftalardır 27 yaşındaki forvetle ilgilenen kırmızı-lacivertlilerin transferde son aşamaya geldiği bildirildi. Ahmet'in de Altınordu'da oynamak istemesi yönetimin elini güçlendirdi. Altınordu'nun Ahmet için geri sayıma geçtiği ve transferin yeni haftada resmiyet kazanacağı vurgulandı. Ahmet Dereli geçen sezon 'da 27 resmi maçta 5 kez fileleri sarstı.

  1. 29.08.2020
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