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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Altay'da Ricardo Quaresma heyecanı

Altay'da heyecanı

Altay'da Ricardo Quaresma heyecanı

Önümüzdeki sezon 'e yükselmenin hesaplarını yapan Altay'da heyecanı yaşanıyor. 14 oyuncuya imza attırıp şov yapan ekibinde Portekizli yıldızın transferi bekleniyor.

Yeni sezonda 1'inci Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Altay, döneminin en hızlı ekiplerinden oldu. Siyah-beyazlılar 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunda şu ana kadar 14 oyuncuya imza attırıp adeta şov yaptı. Her bölgeye takviyeler gerçekleştiren siyah-beyazlılar camiasını ve taraftarını mutlu ederken, yeni teknik direktör 'in de elini oldukça güçlendirdi. Genç stoperi Cenk'i Fransız ekibi Lyon'a hatrı sayılır bir bedel karşılığında satan Altay, ilk olarak Büyükşehir Belediyespor'dan Jasmin Suck'u alarak açılışı yaptı. Harekata devam eden siyah-beyazlılar Akhisarspor'un tecrübeli oyuncuları , Erhan Çelenk ve 'ye imza attırdı.
Osmanlıspor'dan Jovan Blagojevic'i renklerine dahil eden ekibi, Ümraniyespor'un kalecisi Burak Öğür'ü açıkladı. Transfere son sürat devam eden Altay, İngiltere'de Blackpool FC forması giyen forvet Armand Gnanduillet ile anlaşmaya vardı. Sıradaki isim ise Lokman Gör oldu. Son olarak Alanyaspor'da top koşturan deneyimli stoperle resmen el sıkışıldı. Yönetim transfer şova devam ederken, Romanya'nın kulübünden 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu William De Amorim de resmen Altaylı oldu. Amorim'in ardından bu kez açıklanan oyuncu Levski Sofia forması giyen orta saha Khaly Thiam oldu.

QUARESMA BEKLENİYOR
Siyah-beyazlılar dün ise tam 4 futbolcu açıkladı. Kurmaylar, Kayserispor'dan Ziya Alkurt, Ümraniyespor'dan Timur Temeltaş ve İstanbulspor'dan Rıdvan şimşek'in yanı sıra sezon bitiminde takımdan ayrılan Abdulhamit Yıldız'la anlaşıldığını duyurdu. Asıl bombayı patlatmak için kolları sıvayan Altay yönetimi dünyaca ünlü yıldız 'yı gündeme aldı. Portekizli oyuncuyla temaslara başlayan Altay, tüm futbolseverleri heyecanlandırdı. Yönetim son olarak 'de Kasımpaşa formasını terleten 36 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma aşamasına geldi. Son bir kez Quaresma ile masaya oturacak İzmir ekibinin transferi tamamlamaya yakın olduğu vurgulandı.

  1. 29.08.2020
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