Altay'da Ricardo Quaresma heyecanı
Önümüzdeki sezon Süper Lig'e yükselmenin hesaplarını yapan Altay'da Ricardo Quaresma heyecanı yaşanıyor. 14 oyuncuya imza attırıp şov yapan İzmir ekibinde Portekizli yıldızın transferi bekleniyor.
Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Altay, transfer döneminin en hızlı ekiplerinden oldu. Siyah-beyazlılar 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunda şu ana kadar 14 oyuncuya imza attırıp adeta şov yaptı. Her bölgeye takviyeler gerçekleştiren siyah-beyazlılar camiasını ve taraftarını mutlu ederken, yeni teknik direktör Yücel İldiz'in de elini oldukça güçlendirdi. Genç stoperi Cenk'i Fransız ekibi Lyon'a hatrı sayılır bir bedel karşılığında satan Altay, ilk olarak Büyükşehir Belediyespor'dan Jasmin Suck'u alarak açılışı yaptı. Harekata devam eden siyah-beyazlılar Akhisarspor'un tecrübeli oyuncuları Ergin Keleş, Erhan Çelenk ve Tolga Ünlü'ye imza attırdı.
Osmanlıspor'dan Jovan Blagojevic'i renklerine dahil eden İzmir ekibi, Ümraniyespor'un kalecisi Burak Öğür'ü açıkladı. Transfere son sürat devam eden Altay, İngiltere'de Blackpool FC forması giyen forvet Armand Gnanduillet ile anlaşmaya vardı. Sıradaki isim ise Lokman Gör oldu. Son olarak Alanyaspor'da top koşturan deneyimli stoperle resmen el sıkışıldı. Yönetim transfer şova devam ederken, Romanya'nın Steaua Bükreş kulübünden 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu William De Amorim de resmen Altaylı oldu. Amorim'in ardından bu kez açıklanan oyuncu Levski Sofia forması giyen orta saha Khaly Thiam oldu.
QUARESMA BEKLENİYOR
Siyah-beyazlılar dün ise tam 4 futbolcu açıkladı. Kurmaylar, Kayserispor'dan Ziya Alkurt, Ümraniyespor'dan Timur Temeltaş ve İstanbulspor'dan Rıdvan şimşek'in yanı sıra sezon bitiminde takımdan ayrılan Abdulhamit Yıldız'la anlaşıldığını duyurdu. Asıl bombayı patlatmak için kolları sıvayan Altay yönetimi dünyaca ünlü yıldız Ricardo Quaresma'yı gündeme aldı. Portekizli oyuncuyla temaslara başlayan Altay, tüm futbolseverleri heyecanlandırdı. Yönetim son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa formasını terleten 36 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma aşamasına geldi. Son bir kez Quaresma ile masaya oturacak İzmir ekibinin transferi tamamlamaya yakın olduğu vurgulandı.
- 29.08.2020
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi'de ortalık karıştı! Lazio transferi iptal mi?
- Transfere dev kaynak! Galatasaray'a 2 orta saha birden
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çok konuşulacak takas! Mert Hakan'ın rövanşı...
- Fenerbahçe'de o transfer sonrası kırmızı alarm! Tam 4 isim...
- Ferdi Kadıoğlu ve Milli sürpriz! Emre Belözoğlu ile Şenol Güneş...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altay'da Ricardo Quaresma heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.