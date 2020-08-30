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30 Ağustos 2020, Pazar
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Alman maestro Neumayr Altay’a

Alman maestro Neumayr Altay’a

ekibi, geçen sezon ’da 29 maçta 8 gol, 9 asistle oynayan 34 yaşındaki yıldızla görüşüyor.

Şu ana kadar 14 imza attıran Altay, on numaraya takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekibin, Alman oyuncu Markus Neumayr'a kanca attığı öğrenildi. 34 yaşındaki maestroyla yapılan görüşmelerin olumlu sürüyor. Son olarak ekibi 'da forma giyen tecrübeli oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. Geçen sezon 29 maçta 8 gol, 9 asistle oynayan Neumayr, 2017- 2018'de forması giymişti. Öte yandan Quaresma'dan yanıt bekleyen Altay, 36 yaşındaki yıldızla önümüzdeki günlerde son bir kez daha masaya oturacak ve transfere nokta koyacak.
  1. 30.8.2020
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