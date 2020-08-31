Samsun’dan Nsame bombası - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Samsun’dan Nsame bombası

Samsun’dan Nsame bombası

Samsun’dan Nsame bombası

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan 'un forvet transferinde flaş bir ismin peşinde olduğu ortaya çıktı.

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan 'un forvet transferinde flaş bir ismin peşinde olduğu ortaya çıktı. Başkanı Yüksel Yıldırım'ın, "Golcü transferi için bir oyuncuyla anlaştık, 15 Eylül'de Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak." dediği o ismin ekibi 'ta forma giyen Jean-Pierre Nsame olduğu iddia edildi. 27 yaşındaki golcüyle ilgili iddialar taraftarı heyecanlandırdı. 2017'den bu yana Young Boys'ta oynayan Kamerunlu forvet, 131 maçta 72 gol, 18 asistlik performans gösterdi.
  1. 31.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Samsun’dan Nsame bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA