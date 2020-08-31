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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Timsah’ın hocası Er

Timsah’ın hocası Er

'da Başkan seçilen , ile anlaştı.

'da Başkan seçilen , ile anlaştı. 40 yaşındaki teknik adamla 1 yıllığına ek sıkışan Kamat, bugün mazbatasını aldıktan sonra imzalar atılacak. Er'in ekibinde; Fazlı Tan ile antrenör Fatih Şen, , kaleci antrenörü Murat Alkan, analist Emre Oğuz yer alıyor.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
  1. 31.8.2020
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