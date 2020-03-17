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17 Mart 2020, Salı
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’da Kerim şoku

Altay’da Kerim şoku

K.Gümrük’le berabere kalan ’da, sakatlanan ’dan kötü haber geldi.

K.Gümrük'le berabere kalan 'da, sakatlanan 'dan kötü haber geldi. Sağ diz dış yan bağında kısmi yırtık tespit edilen ve tedavisine başlanan Kerim'in iyileşme sürecinin 3-4 haftayı bulacağı öğrenildi.
  1. 17.3.2020
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