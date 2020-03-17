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17 Mart 2020, Salı
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’in tadı yok

Menemen’in tadı yok

’la berabere kalan ekibinin düşüşü devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son 12 maçta 1 kez kazanabildi.

İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Menemenspor, 1 puana abone oldu. Sarı-lacivertliler, üst üste 3. maçından da beraberlikle ayrıldı. Sezonun ilk yarısını play-off hattında tamamla yan ekibi, ikinci devrede ise galibiyete hasret kaldı. , son 12 maçta sadece 'i mağlup etti. Play-off barajının gerisinde kalan Menemenspor, gelecek hafta 'la karşı karşıya gelecek.
  1. 17.3.2020
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