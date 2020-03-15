Altınordu'nun rakibi Balıkesirspor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Altınordu'nun rakibi Balıkesirspor

'nun rakibi

Altınordu'nun rakibi Balıkesirspor

1. Lig'de geçen hafta deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza atan , yarın 28'inci hafta mücadelesinde evinde Ekol Hastanesi 'la karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Erkan Özdamar düdük çalacak. 'da aldığı galibiyetle puanını 30'a çıkaran 14'üncü sıradaki ekibi, 34 puanı bulunan 11'inci basamaktaki temsilcisini de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İlk yarıda iki takım arasında Balıkesir'de oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona ermişti. 'da tedavisi süren ön libero Oğulcan'ın sakatlığının tam olarak geçmediği ve forma giymesinin zor olduğu belirtildi.


  1. 15.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu'nun rakibi Balıkesirspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN