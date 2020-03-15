Altınordu'nun rakibi Balıkesirspor
TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetine imza atan Altınordu, yarın 28'inci hafta mücadelesinde evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la karşılaşacak.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Erkan Özdamar düdük çalacak. İstanbul'da aldığı galibiyetle puanını 30'a çıkaran 14'üncü sıradaki İzmir ekibi, 34 puanı bulunan 11'inci basamaktaki Balıkesir temsilcisini de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İlk yarıda iki takım arasında Balıkesir'de oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona ermişti. Altınordu'da tedavisi süren ön libero Oğulcan'ın sakatlığının tam olarak geçmediği ve forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
- 15.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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