Adanaspor-Keçiörengücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1.Lig’de ya tamam ya devam maçı! Adanaspor sahasında başkent temsilcisi Keçiörengücü’nü konuk edecek. Adanaspor, Keçiörengücü mücadelesini kurtuluş maçı olarak görüyor. Karşılaşma seyircisiz oyananacak. Bu dezavantajı avantaja çevirmek isteyen turuncu beyazlı ekip, Keçiörengücü maçını kazanarak düşme hattından kurtulmak istiyor. Peki, Adanaspor-Keçiörengücü mücadelesi şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de kritik karşılaşma! Lig'de düşme hattını en fazla ilgilendiren karşılaşmalardan biri olan Adanaspor-Keçiörengücü maçı Adanaspor için ya tamam ya devam maçı olacak. Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan galibiyete inandığını belirterek, "Bizim için zor bir maç. Rakip, zincirdeki en zayıf halka kadar sağlamdır. O zayıf halkayı bulursak neticeyi lehimize çevirebiliriz. Taraftara da teşekkür ediyorum. Benim buraya gelmeme de vesile oldular, vefalılar" diye konuştu.
ADANASPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Türkiye'de tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararı alındı. Bu karar doğrultusunda Adanaspor-Keçiörengücü maçı seyircisiz oynanacak. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak Adanaspor-Keçiörengücü maçı bugün, saat 16:30'da Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek.
- 15.03.2020
- Güncelleme: 15.03.2020 13:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adanaspor-Keçiörengücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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