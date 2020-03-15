Adanaspor-Keçiörengücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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- maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Adanaspor-Keçiörengücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1.Lig’de ya tamam ya devam maçı! sahasında başkent temsilcisi ’nü konuk edecek. Adanaspor, Keçiörengücü mücadelesini kurtuluş maçı olarak görüyor. Karşılaşma seyircisiz oyananacak. Bu dezavantajı avantaja çevirmek isteyen turuncu beyazlı ekip, Keçiörengücü maçını kazanarak düşme hattından kurtulmak istiyor. Peki, Adanaspor-Keçiörengücü mücadelesi şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de kritik karşılaşma! Lig'de düşme hattını en fazla ilgilendiren karşılaşmalardan biri olan - maçı Adanaspor için ya tamam ya devam maçı olacak. Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan galibiyete inandığını belirterek, "Bizim için zor bir maç. Rakip, zincirdeki en zayıf halka kadar sağlamdır. O zayıf halkayı bulursak neticeyi lehimize çevirebiliriz. Taraftara da teşekkür ediyorum. Benim buraya gelmeme de vesile oldular, vefalılar" diye konuştu.

ADANASPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye'de tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararı alındı. Bu karar doğrultusunda Adanaspor-Keçiörengücü maçı seyircisiz oynanacak. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak Adanaspor-Keçiörengücü maçı bugün, saat 16:30'da Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek.

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 13:56
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