Adanaspor-Keçiörengücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de kritik karşılaşma! Lig'de düşme hattını en fazla ilgilendiren karşılaşmalardan biri olan Adanaspor-Keçiörengücü maçı Adanaspor için ya tamam ya devam maçı olacak. Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan galibiyete inandığını belirterek, "Bizim için zor bir maç. Rakip, zincirdeki en zayıf halka kadar sağlamdır. O zayıf halkayı bulursak neticeyi lehimize çevirebiliriz. Taraftara da teşekkür ediyorum. Benim buraya gelmeme de vesile oldular, vefalılar" diye konuştu.

ADANASPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye'de tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararı alındı. Bu karar doğrultusunda Adanaspor-Keçiörengücü maçı seyircisiz oynanacak. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak Adanaspor-Keçiörengücü maçı bugün, saat 16:30'da Bein Sports Max 1'den canlı izlenebilecek.