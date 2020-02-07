Alt liglerden haberler (07.02.20)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
Giresun başkanı Sacit Ali Eren, yapımında son aşamaya gelinen Çotanak Stadı'nın yeni şampiyonlukların anahtarı olacağını söyledi. Eren, 43 senelik Süper Lig hasretine son vermek istediklerini di ifade etti.
3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nevşehir'in teknik direktörü Uğur Balcıoğlu, şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmediklerini belirtti. Balcıoğlu, "Bu grubun en iyi takımıyız ve pes etmeden sonuna kadar gideceğiz" dedi.
Son dört maçından puansız ayrılan Menemenspor, temiz bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, "Kötü gidişe Akhisar'da son vereceğimizden hiç şüphem yok" diyerek takımına güvenini dile getirdi.
- 7.2.2020
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