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07 Şubat 2020, Cuma
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için her maç final!

Samsun için her maç final!

Beyaz Grup'un lideri 'da , Afyon maçının kalan 13 finalden biri olduğunu söyledi.

Beyaz Grup'un lideri 'da , Afyon maçının kalan 13 finalden biri olduğunu söyledi. Sağlam, "Taraftarın desteğiyle iyi bir mücadele ortaya koyarak 3 puanı alacağız" diye konuştu.

  1. 7.2.2020
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