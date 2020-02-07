Samsun için her maç final!

Beyaz Grup'un lideri Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Afyon maçının kalan 13 finalden biri olduğunu söyledi. Sağlam, "Taraftarın desteğiyle iyi bir mücadele ortaya koyarak 3 puanı alacağız" diye konuştu.