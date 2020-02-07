Samsun için her maç final!
Beyaz Grup'un lideri Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Afyon maçının kalan 13 finalden biri olduğunu söyledi.
Beyaz Grup'un lideri Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Afyon maçının kalan 13 finalden biri olduğunu söyledi. Sağlam, "Taraftarın desteğiyle iyi bir mücadele ortaya koyarak 3 puanı alacağız" diye konuştu.
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