Tarık Çamdal 2. Lig'e transfer oldu! Takımı...
Bir dönem Galatasaray, Eskişehirspor ve Antalyaspor'da forma giyen Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu... Son olarak Antalyaspor'da forma giyen ve Akdeniz temsilcisi ile yollarını ayıran Tarık Çamdal, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı! İşte detaylar...
TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Adana Demirspor, daha önce Galatasaray, Antalyaspor ve Eskişehirspor formalarını da terleten Tarık Çamdal ile sözleşme imzaladı.
Adana temsilcisi, 28 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyururken, Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirdi.
Tarık Çamdal, Antalyaspor ile sözleşmesini devre arası transfer döneminin son gününde sonlandırmıştı.
TARIK ÇAMDAL KİMDİR?
Kariyerine TSV 1860 Münih altyapısında başlayan Tarık Çamdal, daha sonra U19 ve A Takımı'nda görev almıştı. 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'a 300 bin euro bedelle transferi gerçekleşen Tarık Çamdal, 2014-15 sezonunda 4,75 milyon euro bedelle Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.
2016-17 sezonunda yeniden Eskişehirspor'a kiralanan Tarık Çamdal, 2018-19 sezonunda Antalyaspor'a bedelsiz olarak transfer oldu.
Tarık, bu sezon Antalyaspor formasıyla toplamda 6 müsabakada rol alırken 456 dakika sahada kaldı.
- 01.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Tarık Çamdal 2. Lig'e transfer oldu! Takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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