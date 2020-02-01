Tarık Çamdal 2. Lig'e transfer oldu! Takımı...

TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Adana Demirspor, daha önce Galatasaray, Antalyaspor ve Eskişehirspor formalarını da terleten Tarık Çamdal ile sözleşme imzaladı.

Adana temsilcisi, 28 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyururken, Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirdi.

Tarık Çamdal, Antalyaspor ile sözleşmesini devre arası transfer döneminin son gününde sonlandırmıştı.

TARIK ÇAMDAL KİMDİR?

Kariyerine TSV 1860 Münih altyapısında başlayan Tarık Çamdal, daha sonra U19 ve A Takımı'nda görev almıştı. 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'a 300 bin euro bedelle transferi gerçekleşen Tarık Çamdal, 2014-15 sezonunda 4,75 milyon euro bedelle Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

2016-17 sezonunda yeniden Eskişehirspor'a kiralanan Tarık Çamdal, 2018-19 sezonunda Antalyaspor'a bedelsiz olarak transfer oldu.

Tarık, bu sezon Antalyaspor formasıyla toplamda 6 müsabakada rol alırken 456 dakika sahada kaldı.