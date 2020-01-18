Kerim imzaladı
Altay, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Kerim Avcı'ya imza attırdı. Gaziantep forması giyen 30 yaşındaki on numara, 6 aylığına kiralandı.
Altay, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Kerim Avcı'ya imza attırdı. Gaziantep forması giyen 30 yaşındaki on numara, 6 aylığına kiralandı. Geçen sezon Gaziantep'le Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Kerim, bu yıl kupada 2 maça çıktı.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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