Kerim imzaladı

Altay, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Kerim Avcı'ya imza attırdı. Gaziantep forması giyen 30 yaşındaki on numara, 6 aylığına kiralandı. Geçen sezon Gaziantep'le Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Kerim, bu yıl kupada 2 maça çıktı.