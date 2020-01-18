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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Kerim imzaladı

Kerim imzaladı

Altay, daha önce prensip anlaşmasına vardığı 'ya imza attırdı. forması giyen 30 yaşındaki on numara, 6 aylığına kiralandı.

Altay, daha önce prensip anlaşmasına vardığı 'ya imza attırdı. forması giyen 30 yaşındaki on numara, 6 aylığına kiralandı. Geçen sezon Gaziantep'le 'e çıkma başarısı gösteren Kerim, bu yıl kupada 2 maça çıktı.

  1. 18.1.2020
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