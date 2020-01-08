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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Bokila Keçi’de

Bokila Keçi’de

, 'dan ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki forvetle 1.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Bokila, ilk yarıda 7 maçta 2 golle oynadı.

, 'dan ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki forvetle 1.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Bokila, ilk yarıda 7 maçta 2 golle oynadı.

  1. 8.1.2020
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