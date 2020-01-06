Karagümrük'ün kaptanı Turgut Doğan Şahin: İlk 2 hedefimiz devam ediyor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
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Karagümrük'ün kaptanı : İlk 2 hedefimiz devam ediyor

Karagümrük'ün kaptanı Turgut Doğan Şahin: İlk 2 hedefimiz devam ediyor

’ün kaptanı , takımın son durumunu değerlendirdi. Sezonun ilk yarısında kaybedilmemesi gereken maçları kaybettiklerini söyleyen Şahin, ligi ilk 2 sıra içinde bitirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

1. Lig'in ikinci yarısına Belek'te hazırlanan 'te kaptan , İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Takım olarak ilk yarıda hedeflerinin gerisinde kaldıklarını ifade eden tecrübeli futbolcu, "İlk yarıda hedeflerimizin bayağı gerisinde kaldık ve bunun farkındayız. İç sahada önemli ve kaybedilmemesi gereken maçlar kaybettik. Puan olarak çok geride kaldık ve ligin ikinci yarısında bunu telafi etmek istiyoruz. Antalya kampı bizim için önemli bir şans. Burada daha iyi çalışıp, ilk yarıda yaptığımız hataları yapmadan toparlanmak istiyoruz. İlk 2 hedefimiz devam ediyor ve iyi gittiğimiz sürece burada devam edeceğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"HOCA DEĞİŞİKLİKLERİ BAHANE OLAMAZ"

Sezon başından bu yana yaşanan hoca değişikliklerinin takımı etkilediğini de söyleyen Turgut Doğan Şahin, "Bu kadar hoca değişikliği illa ki takımı etkiliyor ama bu bir bahane değil. Sahaya çıktıktan sonra bunun bahanesi olmamalı. Futbolcuları etkiliyordur hoca değişimi ama artık bitti ve geride kaldı. Yeni bir sayfa açtık kendimize. Ömer hocamız inşallah hayırlı olur bizim için ve umarım ligi üst sıralarda bitiririz" dedi.
Takımdan ayrılan 'e herkesin değer verdiğini de söyleyen Turgut Doğan Şahin, "Erkan Abi tüm takımın değer verdiği bir abimizdi. Ayrıldığı için biz de üzüldük ama başkanımız öyle olması gerektiğini söylemişti. Biz onu çok seviyoruz ve her zaman dostluğumuz devam edecek" diyerek sözlerini sonlandırdı.

  1. 06.01.2020
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