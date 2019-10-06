Erzurum'da olay var! Eski hocasına saldırdı
TFF 1. Lig'de dün oynanan maçta Erzurumspor, Altınordu'yu Scuk'un attığı golle 1-0 yendi. Ancak maçtan çok soyunma odası girişinde yaşanan kavga güne damga vurdu.
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Erzurumspor forması giyen Murat Uçar iki sezon hocalığını yapan Hüseyin Eroğlu'na saldırdı.
Eroğlu, durumu anlamaya çalışırken araya polisler girdi. Tecrübeli teknik adam soluğu karakolda alarak kendisine tehditler savuran oyuncudan şikayetçi oldu.
Olayın güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyaya düştü. Müsabaka temsilcisi konuyla ilgili raporunu tutarken Murat'ın yüksek ceza alması bekleniyor.
- 07.10.2019
- Güncelleme: 07.10.2019 01:40
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Erzurum'da olay var! Eski hocasına saldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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