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06 Ekim 2019, Pazar
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'da olay var! Eski hocasına saldırdı

Erzurum'da olay var! Eski hocasına saldırdı

1. Lig'de dün oynanan maçta Erzurumspor, Altınordu'yu Scuk'un attığı golle 1-0 yendi. Ancak maçtan çok soyunma odası girişinde yaşanan kavga güne damga vurdu.

1. Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Erzurumspor forması giyen Murat Uçar iki sezon hocalığını yapan 'na saldırdı.

Eroğlu, durumu anlamaya çalışırken araya polisler girdi. Tecrübeli teknik adam soluğu karakolda alarak kendisine tehditler savuran oyuncudan şikayetçi oldu.

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyaya düştü. Müsabaka temsilcisi konuyla ilgili raporunu tutarken Murat'ın yüksek ceza alması bekleniyor.

  1. 07.10.2019
  2. Güncelleme: 07.10.2019 01:40
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