Spor Toto 1. Lig'de görünüm
17 Mart 2019, Pazar
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Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftası, bugün oynanan 4 maçla tamamlandı.

'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Abalı Denizlispor, averajla liderliğini devam ettirdi.

de deplasmanında 3 puanı tek golle aldı ve zirve takibini sürdürdü.

Deplasmanda Altay'a 4-0 mağlup olan , bitime 8 hafta kala lige veda etti.

Ligin 26. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Eskişehirspor-Altınordu: 2-4

Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2

Birevim Elazığspor-Adana Demirspor: 0-2

-Hatayspor: 1-3

Giresunspor-İstanbulspor: 0-0

Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor: 1-3

Altay-Kardemir Karabükspor: 4-0

Adanaspor-Gençlerbirliği: 0-1

-Balıkesirspor Baltok: 1-0

PUAN DURUMU

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan şöyle:

Spor Toto 1. Lig
Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. ABALI DENİZLİSPOR 26 16 6 4 43 24 19 54
2. GENÇLERBİRLİĞİ 26 17 3 6 39 22 17 54
3. OSMANLISPOR 26 15 3 8 35 18 17 48
4. HATAYSPOR 26 13 8 5 39 18 21 47
5. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 26 13 6 7 44 22 22 45
6. ALTINORDU 26 12 9 5 37 20 17 45
7. ÜMRANİYESPOR 26 13 6 7 33 23 10 45
8. ADANA DEMİRSPOR 26 12 5 9 35 30 5 41
9. BOLUSPOR 26 11 5 10 30 27 3 38
10. ALTAY 26 10 7 9 37 27 10 37
11. BALIKESİRSPOR BALTOK 26 10 5 11 26 30 -4 35
12. ADANASPOR 26 7 9 10 30 31 -1 30
13. İSTANBULSPOR 26 5 12 9 29 35 -6 27
14. GİRESUNSPOR 26 6 9 11 25 32 -7 27
15. AFJET AFYONSPOR 26 6 7 13 33 42 -9 25
16. ESKİŞEHİRSPOR 26 6 7 13 28 50 -22 25
17. BİREVİM ELAZIĞSPOR 26 5 5 16 28 45 -17 20
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 26 0 2 24 8 83 -75 -1

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

  1. 17.03.2019
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