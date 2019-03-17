Boluspor evinde güldü
17 Mart 2019, Pazar
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evinde güldü

Boluspor evinde güldü

1'inci Lig 26'ncı hafta mücadelesinde , sahasında karşılaştığı Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

54'üncü dakikada 'ın sol kanattan açtığı ortaya 'un kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
61'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Durak'ın şutunu kaleci Vukovic kurtardı.
63'üncü dakikada Akabueze'nin sol kanattan açtığı ortada Guido Koçer'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
88'inci dakikada gelişen atağında sağ kanattan topu ilerleten Mustafa Durak'ın yerden pasında Akabueze topla buluştu. Akabueze topu yanındaki müsait pozisyonda bulunan 'a verdi. Özgür Can, boş kaleye topa vurmakta gecikince savunmanın müdahalesiyle tehlike önlendi.

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx), Ömer Tevfik Özkan (xx)
BOLUSPOR: Gökhan (xxx) - Ümit (xx), Dimov (xx), Ufuk (xxx), Fink (xx), Akabueze (xxx), (xxx), Guido Koçer (xxxx) (Dk. 86 Burak Bekaroğlu), Özgür Can (xx), Mustafa Durak (xxxx) (Dk. 90+2 Mutlu), Batuhan (x) (Dk. 46 Sebaihi xx)
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xx) - Glumac (xx), (x) (Dk. 59 Foxi xx), Doğa (xx), Okan (xx), Furkan (x), Cumali (xx), Otoo (xx), Nizamettin (xx), Mehmet Boztepe (xx) (Dk. 72 Sedat xx), Beleck (x)
GOL: Dk. 63 Guido Koçer (Boluspor)
SARI KARTLAR: Ümit, Dimov, Burak Asan, Mustafa Durak (Boluspor) - Glumac, Doğa ( Baltok)

  1. 17.03.2019
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