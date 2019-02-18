Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Eskişehirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Abalı Denizlispor, puanını 47'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Ligin 22. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği: 1-2
Hatayspor-Adana Demirspor: 1-1
Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok: 2-0
Altay-Boluspor: 1-0
Altınordu-Gazişehir Gaziantep: 1-0
Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: 3-0
Afjet Afyonspor-Giresunspor: 3-2
Adanaspor-İstanbulspor: 1-1
Eskişehirspor-Abalı Denizlispor: 1-1
PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ABALI DENİZLİSPOR
|22
|14
|5
|3
|38
|20
|18
|47
|2.
|OSMANLISPOR
|22
|14
|2
|6
|32
|14
|18
|44
|3.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|22
|14
|2
|6
|35
|21
|14
|44
|4.
|ÜMRANİYESPOR
|22
|12
|5
|5
|28
|19
|9
|41
|5.
|ALTINORDU
|22
|10
|8
|4
|30
|13
|17
|38
|6.
|HATAYSPOR
|22
|10
|7
|5
|27
|15
|12
|37
|7.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|22
|10
|5
|7
|38
|20
|18
|35
|8.
|BOLUSPOR
|22
|9
|5
|8
|26
|22
|4
|32
|9.
|ADANA DEMİRSPOR
|22
|9
|4
|9
|28
|29
|-1
|31
|10.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|22
|8
|5
|9
|23
|27
|-4
|29
|11.
|ALTAY
|22
|7
|7
|8
|30
|25
|5
|28
|12.
|ADANASPOR
|22
|6
|8
|8
|28
|28
|0
|26
|13.
|İSTANBULSPOR
|22
|5
|11
|6
|28
|29
|-1
|26
|14.
|ESKİŞEHİRSPOR
|22
|6
|6
|10
|24
|39
|-15
|24
|15.
|GİRESUNSPOR
|22
|5
|7
|10
|20
|28
|-8
|22
|16.
|AFJET AFYONSPOR
|22
|5
|6
|11
|27
|37
|-10
|21
|17.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|22
|4
|5
|13
|24
|38
|-14
|17
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|22
|0
|2
|20
|7
|69
|-62
|-1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
- 18.2.2019 22:14
-
Quaresma Fenerbahçe'yi seviyor
Toplam 2
Yorum
Q7 Q7 bu macta da kirmizi karti yer, cok cabuk provoke ve tongaya geliyor cünkü...
-
Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam...
Toplam 1
Yorum
Enda Bu forma bu adama çok ama çok yakışıyor.
-
Trabzonspor rol modeldir
Toplam 2
Yorum
Coşkun tektas Bu takımın başına hikmet Karaman yakışır. Defalarca soyledik
Spor Toto 1. Lig'de görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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