Adanaspor teknik direktör Coşkun Demirbakan'la yollarını ayırdı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktör Coşkun Demirbakan'la yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Coşkun Demirbakan ile sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Demirbakan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." denildi.
Öte yandan Demirbakan da açıklamasında, "Adanaspor Kulübündeki görevimden istemeyerek de olsa ayrılmak zorunda kaldım. Görevde bulunduğum sürede şahsıma inan, güvenen ve destek olan bütün camiaya teşekkür ederim. Gelecek maçlar ve sezonlarda başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.
- 18.2.2019 22:12
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Quaresma Fenerbahçe'yi seviyor
Toplam 2
Yorum
Q7 Q7 bu macta da kirmizi karti yer, cok cabuk provoke ve tongaya geliyor cünkü...
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Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam...
Toplam 1
Yorum
Enda Bu forma bu adama çok ama çok yakışıyor.
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Trabzonspor rol modeldir
Toplam 2
Yorum
Coşkun tektas Bu takımın başına hikmet Karaman yakışır. Defalarca soyledik
Adanaspor teknik direktör Coşkun Demirbakan'la yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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