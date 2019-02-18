Eskişehir'de puanlar paylaşıldı

MAÇIN ARDINDAN

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Abalı Denizlispor ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, rakiplerine pozisyon vermediklerini ancak iki puan kaybettiklerini söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk 30 dakikasında iyi ve tempolu oynadıklarını, siyah-kırmızılı takımın doğru zamanda 1-0 öne geçtiğini kaydetti.

Golün ardından net bir pozisyondan yararlanamadıklarını anlatan Çapa, şöyle konuştu:

"Maçın dönüm noktası orası oldu. Rakibimiz kontratak futbol oynuyor. Tamamen kapanan bir Denizlispor vardı. Yaptığımız bir hatadan maç 1-1 oldu. Ondan sonraki süreç gayet güzeldi. İkinci yarıda daha sakin kalmalıydık. Bugün ilk kez bir arada oynayan oyuncu sayısı fazlaydı. 3-4 hafta sonra daha iyi bir takım olacağız. Bugünkü oyundan ve mücadeleden mutluyum. Sonuç bizi üzdü. Pozisyon vermeden iki puan kaybettik. 5 maçta hedefimiz 9-10 puandı. Önümüzde 4 maç var. Bu maçlarda 9-10 puan alırsak yarışın içinde oluruz. Geleceği sağlam adımlarla inşa etmek istiyoruz."

ABALI DENİZLİSPOR CEPHES

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Eskişehirspor maçının zorlu geçeceğini bilerek karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.

Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren İldiz, "Güzel bir futbol akşamı oldu. En ufak bir çirkinlik olmadı. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. İlk 30 dakikada istediğimiz gibi oynayamadık. Daha sonra toparlandık. İkinci yarı korakor bir mücadele oldu. Deplasmanda kazanmak istiyoruz. Kazanamasak da kaybetmek istemiyoruz. Eskişehirspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kulandı.

MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada Mehmet Feyzi'nin yerden ortasında İbrahim Halil Öner'in cılız vuruşu kalecide kaldı.

16. dakikada Halil İbrahim Öner'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jesse, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

21. dakikada etkili gelen Eskişehirspor'da Jesse'nin müsait pozisyonda yerden vurduğu şutta top, direkten oyun alanına döndü.

28. dakikada Issah'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

35. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci Melih'in elinden kaçırdığı topla buluşan Alperen Babacan'ın sert şutu direkten döndü.

39. dakikada Berkay'ın geri basında araya giren Ziya Akkurt, önce kaleciden sıyrıldı. Daha sonra Ziya'nın şutunda top direkten döndü. Dönen meşin yuvarlakla buluşan Mehmet Akyüz rahat pozisyonda topu boş kaleye gönderdi. 1-1

56. dakikada Sissokko'nun orta sahada meşin yuvarlağı kaptırmasıyla hızlı gelişen Denizlispor atağında Recep Niyaz'ın etkisiz vuruşu kalecide kaldı.

66. dakikada kaleyi cepheden gören alandan kullanılan serbest vuruşta Milinkovic'in sert şutu az farkla üstten auta çıktı.



Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Serdar Diyadin xx, Selahattin Altay xx

Eskişehirspor: Melih Ağa x, İbrahim Sissokko xx (Kıvanç Karakaş dk. 78 x), Berkay Tolga Dabanlı x, Kemal Issah xx (Furgan Polat dk. 88 ?), Marko Milinkovic xx, Erdal Akdari xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Jesse xxx, Hakan Aslantaş x, Mehmet Özcan xx, İbrahim Halil Öner x (Emre Güral dk. 45 ?)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Furkan Balaban, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Abalı Denizlispor: Stackhowıak xx, Alperen Babacan xx, Gökhan Süzen x, Ziya Akkurt x, Ismail Aissati x, Mehmet Akyüz xx (Serdar Karaman dk. 90 ?), Recep Niyaz xx (Burak Altıparmak dk. 84 x), Burak Çalık x (Kehinde dk. 73 x), Furkan Şeker xx, Abdülkerim Bardakcı x, Mbamba xx

Yedekler: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Oğuz Yılmaz, Yunus Teke

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Goller: Jesse (dk. 16) (Eskişehirspor), Mehmet Akyüz (dk. 39) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: İbrahim Sissokko, Marko Mılınkovıc, Berkay Tolga Dabanlı, Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor), Abdülkerim Bardakçı (Abalı Denizlispor)

