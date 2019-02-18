Adana Demirspor laktak testinden geçti
18 Şubat 2019, Pazartesi
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laktak testinden geçti

Adana Demirspor laktak testinden geçti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'da futbolcular, antrenmandan önce laktak testinden geçti.

, 16 Şubat Cumartesi günü oynanan Hatayspor maçınından sonra verilen 1 günlük iznin ardından Altınordu maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmandan önce Adana Demirsporlu futbolcular laktak testinden geçirildi.

Tüm futbolcuların katıldığı laktak testinde, sporcuların nabız değerlerine bakıldı ve kan alımları gerçekleştirildi. Ardından sahada sürekli tur atan futbolcuların sık sık kan değerleri ölçüldü. Teknik ekip ve sağlık kurulu tarafından yapılan testler yaklaşık 3 saat sürdü.

Mavi-lacivertlilerin laktak testini kulüp başkanı Murat Sancak da yakından takip etti.

  1. 18.2.2019 19:47
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