Adana Demirspor laktak testinden geçti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da futbolcular, antrenmandan önce laktak testinden geçti.
Adana Demirspor, 16 Şubat Cumartesi günü oynanan Hatayspor maçınından sonra verilen 1 günlük iznin ardından Altınordu maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmandan önce Adana Demirsporlu futbolcular laktak testinden geçirildi.
Tüm futbolcuların katıldığı laktak testinde, sporcuların nabız değerlerine bakıldı ve kan alımları gerçekleştirildi. Ardından sahada sürekli tur atan futbolcuların sık sık kan değerleri ölçüldü. Teknik ekip ve sağlık kurulu tarafından yapılan testler yaklaşık 3 saat sürdü.
Mavi-lacivertlilerin laktak testini kulüp başkanı Murat Sancak da yakından takip etti.
- 18.2.2019 19:47
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Quaresma Fenerbahçe'yi seviyor
Toplam 2
Yorum
Q7 Q7 bu macta da kirmizi karti yer, cok cabuk provoke ve tongaya geliyor cünkü...
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Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam...
Toplam 1
Yorum
Enda Bu forma bu adama çok ama çok yakışıyor.
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Trabzonspor rol modeldir
Toplam 2
Yorum
Coşkun tektas Bu takımın başına hikmet Karaman yakışır. Defalarca soyledik
Adana Demirspor laktak testinden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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