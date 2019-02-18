Adanaspor Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı
18 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı

Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı

Adanaspor Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı

1. Lig ekiplerinden , ile yollarını ayırdı.

1. Lig'in 22. haftasında evinde İstanbulpor ile 1-1 berabere kalan 'da taraftarın istifaya çağırdığı , maçın ardından düzenlediği basın toplantısında istifasına dair sorulara sert bir dille cevap vermişti. Demirbakan, Adanaspor Başkanı 'ün göndermediği sürece takımın başında kalacağını açıkladı. Ancak akşam saatlerinde kulüp yöneticileriyle görüşen Coşkun Demirbakan ile bugün yollar ayrıldı.

Turuncu-beyazlılar bu sabah yapılan antrenmana yönetiminde çıkarken, Adanaspor kulübü ayrılıkla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

  1. 18.2.2019 16:09
  2. Güncelleme: 18.2.2019 17:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adanaspor Coşkun Demirbakan ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN