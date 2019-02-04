Adana 3'lük attı
07 Mayıs 2019, Salı
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Adana 3'lük attı

Adana 3'lük attı

Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta , deplasmanda Afyon’u Kone (2) ve Ahmet’in golleriyle 3-0 yendi ve derin bir nefes aldı.

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralarda bulunan iki takımdan , 'u ağırladı. Zorlu mücadelede gülen taraf konuk ekip
Adanaspor oldu. Kıran kırana geçen karşılaşmada baştan sona kadar üstün performans sergileyen turuncu-beyazlılar, ilk golünü 47. dakikada Ahmet Dereli ile buldu. Bu golde kaleci Soner Şahin topu koltuğunun altından kaçırarak büyük bir hata yaptı. 68'de sahneye çıkan Famoussa
Kone farkı 2'ye çıkardı. Malili yıldız, 84'te kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti ve takımı galibiyete taşıdı. Adanaspor bu galibiyetle puanını 25 yaparak derin bir nefes aldı.

  1. 4.2.2019
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