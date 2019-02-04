Adana 3'lük attı
Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Adanaspor, deplasmanda Afyon’u Kone (2) ve Ahmet’in golleriyle 3-0 yendi ve derin bir nefes aldı.
Spor Toto 1. Lig'de alt sıralarda bulunan iki takımdan Afyonspor, Adanaspor'u ağırladı. Zorlu mücadelede gülen taraf konuk ekip
Adanaspor oldu. Kıran kırana geçen karşılaşmada baştan sona kadar üstün performans sergileyen turuncu-beyazlılar, ilk golünü 47. dakikada Ahmet Dereli ile buldu. Bu golde kaleci Soner Şahin topu koltuğunun altından kaçırarak büyük bir hata yaptı. 68'de sahneye çıkan Famoussa
Kone farkı 2'ye çıkardı. Malili yıldız, 84'te kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti ve takımı galibiyete taşıdı. Adanaspor bu galibiyetle puanını 25 yaparak derin bir nefes aldı.
- 4.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
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Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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