TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (25.01.19)

DENİZLİSPOR'DA TEK HEDEF SÜPER LİG

Horoz'da Mehmet Akyüz, Süper Lig için kenetlendiklerini söyledi. Spor Toto 1. Lig'de en yakın rakibinin 7 puan önünde emin adımlarla Süper Lig'e koşan Denizlispor'da, yıldız golcü Mehmet Akyüz, iddialı konuştu. Bu sezon 18 maçta 6 gol, 3 asistle oynayan 33 yaşındaki

tecrübeli golcü, yarın evlerinde oynayacakları Adana Demirspor'u da eli boş göndereceklerini söyledi. Akyüz, "Şampiyonluk yarışında kenetlendik. Performansımızı sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

DENİZLİSPOR KAPALI GİŞE

Denizlispor, yarın sahasında Adana Demirspor karşısına dolu tribünler önünde çıkacak. Emin adımlarla Spor Toto Süper Lig yürüyüşünü sürdüren yeşil-siyahlılarda kritik karşılaşma için şimdiden 10 bin biletin satıldığı bildirildi.

ES-ES'TE TEK İMZA KALDI

Eskişehirspor'da, transfer tahtasının açılabilmesi için alınması gereken sadece bir imza kaldı. Son olarak Hürriyet Gücer'den imza alan kırmızı-siyahlılarda, 70 futbolcudan muvaffakatname alınırken son ismin takımda 2015-16'da oynayan 34 yaşındaki stoper Emre Güngör olduğu öğrenildi.

AFYONSPOR'DAN 9. TRANSFER KALEYE

Spor Toto 1. Lig'de 16. sırada düşmeme mücadelesi veren Afyonspor, transferde dur durak bilmiyor. Mor-beyazlılar, Elazığ'dan ayrılan kaleci Soner Şahin'i de renklerine kattı. 37 yaşındaki tecrübeli kaleciyle 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Soner, Afyon'un devre arasındaki 9. transferi oldu.

ELAZIĞ'DA İSTİFA VAR

Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Elazığ'da Teknik Direktör Orhan Kaynak'la karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kaynak, bordo-beyazlılarda çıktığı 19 kaçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.

MUSA, MANİSA'DA



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta PlayOff hattında yer alan Manisa BŞB, Beyaz Grup'ta Gümüşhane'den 31 yaşındaki sağ kanat Musa Sinan Yılmazer'i kadrosuna kattı. Tecrübeli futbolcu bu sezon, 11 maçta 2 gol attı.

GÖKSEL'DEN ACI HABER

Uzun yıllar Samsunspor'da oynayan ve 100. yılda Beşiktaş'ın kadrosundaki eski kaleci Göksel Gencer kalp krizi nedeniyle vefat etti. 44 yaşındaki Gencer için Beşiktaş ve Samsunspor başsağlığı mesajı yayınladı.