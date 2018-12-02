Altınordu’ya yan bakılmıyor
Spor Toto 1. Lig’in İzmir derbisinde Altay’ı deviren Altınordu yenilmezlik serisini 8 maça çıkarırken, play-off yolunda fire vermedi.
Eroğlu yine kaybetmedi
Altınordu'nun başında çıktığı derbi maçlarında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Altay derbisinde de galibiyete uzanan taraf olmayı başardı. Kırmızı-lacivertli takımın başında 13. derbisine çıkan deneyimli teknik adam, 7. kez galibiyete uzanan taraf oldu. Daha önce iki kez Altay'a rakip olan Eroğlu, bu maçlarda bir galibiyet ve bir beraberlik almıştı.
- 2.12.2018 13:31
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
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Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
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Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
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Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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