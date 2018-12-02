Altınordu adım adım geliyor!
İzmir derbisinde Altay’ı 2-1 yenen lacivert mavililer, yenilmezlik serisini 8’e çıkardı.
Play-off'u hedefleyen iki takımın mücadelesinde Altınordu, Altay'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. 45'te Muhammed Mert'le 1-0'u bulan lacivert-mavililer, 52'de Paixao'nun penaltı golüne engel olamadı. 81'de Kerim, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Yenilmezliğini 8 maça çıkartan Altınordu, 21 puana yükselirken; 16 puanda kalan Altay, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
- 2.12.2018
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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