Altınordu adım adım geliyor!
04 Mart 2019, Pazartesi
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adım adım geliyor!

Altınordu adım adım geliyor!

İzmir derbisinde ’ı 2-1 yenen lacivert mavililer, yenilmezlik serisini 8’e çıkardı.

Play-off'u hedefleyen iki takımın mücadelesinde , 'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. 45'te Muhammed Mert'le 1-0'u bulan lacivert-mavililer, 52'de Paixao'nun penaltı golüne engel olamadı. 81'de Kerim, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Yenilmezliğini 8 maça çıkartan Altınordu, 21 puana yükselirken; 16 puanda kalan Altay, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

  1. 2.12.2018
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