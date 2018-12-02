Balıkesir'den Horoz'a fren!
Bal-Kes deplasmanından golsüz eşitlikle ayrılan Denizlispor’un 5 maçlık galibiyet serisi son buldu.
Yakaladığı büyük çıkışla üst sıralara tırmanan Denizlispor, Balıkesir deplasmanında durdu. Ev sahibi ekibin daha baskın olduğu mücadelenin en tehlikeli atağı ikinci yarıda geldi. 60'ta Balıkesirli Sedat Şahintürk'ün ceza sahası üzerinden attığı şut kale direğine çarparak dışarı gitti. Karşılaşma başladığı gibi sona ererken, Yücel İldiz yönetiminde ilk puan kaybını yaşayan Denizli 29 puanla zirve takibini sürdürdü. Balıkesir ise 17 puanla orta sıralardaki yerini korudu.
- 2.12.2018
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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