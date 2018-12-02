Balıkesir'den Horoz'a fren!

Yakaladığı büyük çıkışla üst sıralara tırmanan Denizlispor, Balıkesir deplasmanında durdu. Ev sahibi ekibin daha baskın olduğu mücadelenin en tehlikeli atağı ikinci yarıda geldi. 60'ta Balıkesirli Sedat Şahintürk'ün ceza sahası üzerinden attığı şut kale direğine çarparak dışarı gitti. Karşılaşma başladığı gibi sona ererken, Yücel İldiz yönetiminde ilk puan kaybını yaşayan Denizli 29 puanla zirve takibini sürdürdü. Balıkesir ise 17 puanla orta sıralardaki yerini korudu.