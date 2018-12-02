Balıkesir'den Horoz'a fren!
04 Mart 2019, Pazartesi
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Balıkesir'den Horoz'a fren!

Balıkesir'den Horoz'a fren!

Bal-Kes deplasmanından golsüz eşitlikle ayrılan ’un 5 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Yakaladığı büyük çıkışla üst sıralara tırmanan , Balıkesir deplasmanında durdu. Ev sahibi ekibin daha baskın olduğu mücadelenin en tehlikeli atağı ikinci yarıda geldi. 60'ta Balıkesirli Sedat Şahintürk'ün ceza sahası üzerinden attığı şut kale direğine çarparak dışarı gitti. Karşılaşma başladığı gibi sona ererken, yönetiminde ilk puan kaybını yaşayan Denizli 29 puanla zirve takibini sürdürdü. Balıkesir ise 17 puanla orta sıralardaki yerini korudu.

  1. 2.12.2018
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