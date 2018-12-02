Gençlerbirliği acımadı!
Lider, Karabük’ü Deniz (2), Nadir, Sessegnon, Bekir ve Ahmet Oğuz’un golleriyle farklı geçti.
Son iki haftayı yenilgiyle kapatan Gençlerbirliği, Karabükspor karşısında şov yaptı. Perdeyi 14'te Nadir'le açan kırmızısiyahlılar, 25'te Deniz Yılmaz'ın golüyle devreyi 2-0 önde kapadı. İkinci yarıda ise farka koşan başkent ekibi; 54'te Sessegnon, 71'de Bekir'le 4-0'ı buldu. Deniz Yılmaz 76'da duble yaparken, Ahmet Oğuz 81'de skoru belirledi: 6-0. Rakiplerinin kayıp yaşadığı haftayı iyi değerlendiren G.Birilği, 34 puanla liderliğini sürdürdü.
- 2.12.2018
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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