Gençlerbirliği acımadı!
04 Mart 2019, Pazartesi
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acımadı!

Gençlerbirliği acımadı!

Lider, Karabük’ü Deniz (2), Nadir, Sessegnon, Bekir ve ’un golleriyle farklı geçti.

Son iki haftayı yenilgiyle kapatan , karşısında şov yaptı. Perdeyi 14'te Nadir'le açan kırmızısiyahlılar, 25'te 'ın golüyle devreyi 2-0 önde kapadı. İkinci yarıda ise farka koşan başkent ekibi; 54'te Sessegnon, 71'de Bekir'le 4-0'ı buldu. Deniz Yılmaz 76'da duble yaparken, 81'de skoru belirledi: 6-0. Rakiplerinin kayıp yaşadığı haftayı iyi değerlendiren G.Birilği, 34 puanla liderliğini sürdürdü.

  1. 2.12.2018
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