Adana Demirspor kendine geldi!
04 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Adana Demirspor kendine geldi!

kendine geldi!

Adana Demirspor kendine geldi!

Devreyi 2-0 önde kapatan Adana Demir, ikinci yarıda yakalandı. 83’te sahne alan Pote, Mavi Şimşekler’e üç puanı getirdi.

Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede , deplasmanda 'u 3-2 mağlup etti. Son altı karşılaşmada bir galibiyet elde edebilen mavi-lacivertliler, 9'uncu dakikada Orhan'la öne geçti: 1-0. 36'da Orkan'ın kafa vuruşu durumu 2-0'a getirdi. 53'te savunmayı çalımlayarak ceza sahası içine giren Guido, farkı bire indirdi: 2-1. 72'de Akabueze, beraberlik golünü kaydetti: 2-2. İkinci yarıda şok yaşayan Adana Demir, Pote'nin 83'te ağları havalandırmasıyla 3-2'lik galibiyete uzandı. yönetiminde ilk zaferini kazanan Mavi Şimşekler, 23 puana ulaşmayı başardı.

  1. 2.12.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana Demirspor kendine geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN