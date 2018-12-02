Adana Demirspor kendine geldi!

Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede Adana Demirspor, deplasmanda Boluspor'u 3-2 mağlup etti. Son altı karşılaşmada bir galibiyet elde edebilen mavi-lacivertliler, 9'uncu dakikada Orhan'la öne geçti: 1-0. 36'da Orkan'ın kafa vuruşu durumu 2-0'a getirdi. 53'te savunmayı çalımlayarak ceza sahası içine giren Guido, farkı bire indirdi: 2-1. 72'de Akabueze, beraberlik golünü kaydetti: 2-2. İkinci yarıda şok yaşayan Adana Demir, Pote'nin 83'te ağları havalandırmasıyla 3-2'lik galibiyete uzandı. Yılmaz Vural yönetiminde ilk zaferini kazanan Mavi Şimşekler, 23 puana ulaşmayı başardı.