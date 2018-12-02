Adana Demirspor kendine geldi!
Devreyi 2-0 önde kapatan Adana Demir, ikinci yarıda yakalandı. 83’te sahne alan Pote, Mavi Şimşekler’e üç puanı getirdi.
Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede Adana Demirspor, deplasmanda Boluspor'u 3-2 mağlup etti. Son altı karşılaşmada bir galibiyet elde edebilen mavi-lacivertliler, 9'uncu dakikada Orhan'la öne geçti: 1-0. 36'da Orkan'ın kafa vuruşu durumu 2-0'a getirdi. 53'te savunmayı çalımlayarak ceza sahası içine giren Guido, farkı bire indirdi: 2-1. 72'de Akabueze, beraberlik golünü kaydetti: 2-2. İkinci yarıda şok yaşayan Adana Demir, Pote'nin 83'te ağları havalandırmasıyla 3-2'lik galibiyete uzandı. Yılmaz Vural yönetiminde ilk zaferini kazanan Mavi Şimşekler, 23 puana ulaşmayı başardı.
- 2.12.2018
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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