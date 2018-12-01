TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (30.11.18)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Gazişehir Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ilk yarıyı 32-33 puanda tamamlamak istediklerini belirtti. Altıparmak, "Geldiğimde açık olan puan farkını kapattık. İlk yarı için hedefim 32-33 puandı. Bunun üzerinde bir puan alabilirsek, bizim için avantaj olacak" değerlendirmesini yaptı.
SAMSUN'UN PLANI HAZIR
Samsun Teknik Direktörü Taner Taşkın, Uşak deplasmanından zaferle dönmek istediklerini söyledi. Taşkın, "Ligin iyi savunma yapan takımlarından biriyle karşılaşacağız. Oyuncularımız, hazırladığımız oyun planını iyi uygularsa oradan galibiyetle ayrılabiliriz" ifadelerini kullandı.
ERBAA'YA TOKAT JESTI
Erbaa takım otobüsü, 16 Kasım'da oyuncuları Sivas Havaalanı'na bıraktıktan sonra dönüş yolunda kaza yapmıştı. Otobüs tamirde olduğu için Erbaalı oyuncular, Şanlıurfa maçına Tokatspor'un otobüsüyle gitti.
GÖNÜLLÜ SCOUT ARANIYOR
Adanaspor, gönüllü scout ekibi kurma kararı aldı. Turuncu-beyazlı ekip, sosyal medya hesabından paylaşılan formu dolduran futbolseverlerin başvurularını değerlendirmeye alacağını duyurdu.
MENEMEN ÇIKIŞ ARIYOR
Bugün Bandırma'yı ağırlayacak Menemen'de Teknik Direktör Suat Kaya, "Son 5 maçtan 4 beraberlikle ayrıldık. Çıkışa geçmek istiyoruz. Taraftarımızın desteği ile istediğimiz sonucu alacağız" diye konuştu.
TAKIM KIZIP LIGDEN ÇEKILDI
Karabük 1. Amatör Lig ekibi Safranbolu'nun Başkanı Hüseyin Özkaynak, Karabük Demir Çelik maçında 5 oyuncunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takımını ligden çekti. Özkaynak, "Biz sporun ruhunda, şiddet unsurlarının olmadığını düşündük ve takımın ligde olmamasına karar verdik" dedi.
- 1.12.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (30.11.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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