Denizlispor Balıkesirspor'u gözüne kestirdi!

Bugün Balıkesir'e konuk olacak Denizlispor, çıkışını devam ettirmeyi planlıyor. 5'te 5 yaparak büyük çıkış yakalayan yeşil-siyahlıların Teknik Direktörü Yücel İldiz, takımının kalitesine güvendiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İyi bir seri yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz elbette ki her maçta olduğu gibi 3 puan. Galip gelecek kalitemiz var" diye konuştu.



ÖZGÜVEN ARTTI



İlk yarının bitimine yaklaştıklarını hatırlatan İldiz, "Göreve başladığımdan beri aldığımız galibiyetlerle takımın özgüveni de arttı. Geçtiğimiz hafta Giresun karşısında geriden gelerek elde ettiğimiz zafer bunun en büyük göstergesi. İlk yarıyı iyi bitirmeliyiz. Denizlispor'u Süper Lig'e taşımanın gururunu sezon sonunda yaşayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.